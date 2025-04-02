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新任「一哥」周一鳴稱維護國安為首務　指美國制裁反證警隊行動有效 (13:32)

新任警務處長周一鳴今（2日）履新。他今早會見傳媒，稱很榮幸接任警務處長一職，上任的重點工作包括維護國家安全、推動智慧警政和鞏固團隊文化。周一鳴亦說，《港區國安法》及《維護國家安全條例》有如定海神針，令香港社會穩定下來，惟不代表現時社會沒有暗湧，指有人會以不同方式「軟對抗」，如透過文化藝術項目及媒體嘗試煽動他人，警方期望未來可鞏固市民的國安意識。

周一鳴感謝特首提名及國務院任命，他稱，香港過去數年社會穩定得來不易，有賴警隊付出及警民同心。被問到評估現時市民是否支持警隊，周一鳴認為，每個市民都想家園安全、外出時不用擔心，期望無論市民對警隊有何看法，都會繼續守法、支持警方打擊罪案，見到有罪案發生時會報警已是幫助，警方亦會加強與市民及各界接觸。

對於剛卸任的警務處長蕭澤頤被制裁，周一鳴形容，美國政府以制裁的野蠻行為作恫嚇及打壓，證明警隊現時的行動成功有效，故不會感到擔心，反而是要思考如何做得更多，稱自己會無畏無懼地帶領警隊接受挑戰。他又說，香港警隊與其他國家的執法單位透過運作良好的渠道合作，相信制裁不會影響警隊的國際合作。 

周一鳴：依法處理反修例案件　會繼續青少年工作

2019年的反修例事件中有多名青年被捕，被問到會如何跟進尚未被起訴的個案，周一鳴稱警隊依法處理涉及2019年反修例事件的案件，又提到蕭澤頤在青少年工作方面花了很多心機，此方向不會有太變動，他會繼續青少年工作，期望他們建立正確價值觀，不會成為騙案、性罪行等的受害者。

周一鳴於記者會開場發言時稱，未來的工作重點涉及三方面，包括維護國家安全、提升全民國家安全意識；推動智慧警政，善用科技提升工作效率及提供優質服務；及鞏固團隊文化，深化警務人員的歸屬感，提供支援及發展機遇。他亦表示，未來會延續歷任警務處長的精神，承先啟後，帶領警隊確保香港仍是世界上其中一個最安全穩定的城市。

相關字詞﹕警務處長 周一鳴 國家安全 反修例 制裁 編輯推介

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