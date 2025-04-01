運輸工在行人天橋𨋢門寫涉台獨等字句　認煽動及刑毀判囚10個月 (21:12)

被告李樹銘（53歲），承認一項「出於煽動意圖作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，以及4項刑事損壞罪。辯方求情指，被告兄長指他患自閉症，但不肯求醫，因此辯方沒相關醫學證據。辯方說，被告犯案時衝動，用錯誤方法來表達對政府的不滿，且不知道其嚴重後果。辯方說：「（被告）似對政府不滿多過攻擊司法制度。」

案情指，警方在2024年5月4日至12月13日期間接獲9宗報案，稱灣仔一帶的公共電梯門遭人寫上一些令人反感及具煽動性字眼。警員去年5月4日及6月27日在灣仔會議道行人天橋巡邏時，均發現該處電梯門遭人寫上批評國家領導人或共產黨的字句。

至去年10月19日，警方發現灣仔港灣道與杜老誌道交界的HF117號行人天橋的電梯門被寫上「台灣獨立」等字句。其後在12月13日中午，機電署承辦商的技術員檢查該行人天橋的電梯時，發現電梯門被人寫上批評共產黨的字句。警員12月13日晚上11時許，發現該處升降機門被人寫上類似內容。警方透過閉路電視片段揭發被告身分。被告被捕後在錄影會面表示，他在表達對「47人案」及「721案」裁決的不滿，認為判刑太重。