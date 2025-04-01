緬甸地震| 憶地震如置身電影　當地缺水缺糧　宣明會緬甸辦事處總幹事籲全球關注及幫忙 (20:00)

「我這輩子沒見過這樣的曼德勒。」宣明會緬甸辦事處總幹事Dr. Kyi於緬甸出生及成長，數年前在曼德勒經歷過地震，但這次地震維持數分鐘，導致緬甸中部大量樓宇倒塌或下陷，多處火災，人們受傷、奔跑逃生，「就好像在電影中一樣，我們從來沒有經驗過。」

上月28日地震時，Dr. Kyi正身處仰光，因當地受影響較輕微，他一度以為是尋常地震，但數小時後得悉曼德勒辦事處牆身有裂縫，屋頂水塔及天花板破裂，員工要緊急遷至室外，加上新聞相片，始知緬甸中部災情嚴重。該會在曼德勒的原有項目已停止，並投入緊急救援，惟員工跟家人均受災也需要支援，故他跟團隊今早從仰光前往曼德勒，準備接替救援工作。

Dr. Kyi也有親人於曼德勒生活，知道當地民眾都擔心餘震，寧可留宿街上，地震摧毀大量基建包括水資源，倖存者目前急需飲用水、食物及臨時住處。他擔心若無足夠飲用水，人們將面臨脫水、中暑、及各類經由水傳播疾病威脅，該會正向民眾派發枝裝水，稍後也會提供濾水器。

他估計緬甸重建需逾年時間，待緊急救援過後，宣明會或於部份地區推展區域發展項目以提供長期支援。救援工作除實際支援，也包括心理支援，特別是兒童，「就算是成人都會感受到無助，孩子情况會更加差」。他希望可及早介入為孩子提供心理急救，讓他們講出感受，避免壓抑情緒，減低創傷。

外界關注捐助及物資進入緬甸後的去向，Dr. Kyi指宣明會於緬甸工作逾30年，救援物資只會由宣明會員工處理，強調捐助只用於支援民眾，「我們不會交給其他人，由最初到派發，全部都由我們處理。」他說緬甸近年經歷很多苦難，卻如被遺忘的國家，呼籲全球關注緬甸並支持當地救援工作。香港世界宣明會補充，初步會撥款20萬美元至緬甸辧事處作緊急救援。