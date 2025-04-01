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高院批保華續處理啟德供冷工程　官指符債權人利益 (19:10)

有79年歷史的本港老牌承建商保華建業集團（下稱保華建業）母公司昨被頒令清盤，同時多間集團子公司，包括保華建築有限公司（下稱保華建築）亦正面臨清盤程序。保華建築的臨時清盤人，早前向高院申請恢復處理啟德發展區供冷系統工程，至上月14日獲批。高院今（1日）頒判辭解釋判決理由稱，容許保華建築繼續處理該工程，有利於保護保華建築的資產，符合債權人最佳利益，故批准是次申請。

高院法官夏利士今頒布的判辭提及，保華建築為啟德發展區區域供冷系統工程的聯營總承建商，該工程涉及向啟德發展區的重要基建設施，包括啟德體育園提供冷水，估計可為保華建築帶來4350萬港元收益，但由於保華建築面臨財困，該工程於去年12月停止。

判辭提到，高院今年2月應保華建築的申請，為該公司委任臨時清盤人，之後負責委聘保華建築承建涉案工程的機電工程署表示，若工程能在3月中恢復，署方願繼續讓保華建築處理，署方並願意支付分判商費用和員工薪金合共約700萬港元，保華建築的臨時清盤人終提出是次申請。

判辭分析，容許保華建築繼續處理涉案工程可產生現金流，解除公司債務，從而減少針對保華建築的申索。判辭同意，批出是次申請有利於保護保華建築的公司資產，因此符合公司債權人最佳利益，批准保華建築繼續處理涉案工程。

另外，法官夏利士昨（1日）批出「認可命令」申請，容許保華建築目前擔任聯營總承建商的機場自動停車場項目，由另一聯營總承建商其士（機電工程）有限公司繼續處理並完成。

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