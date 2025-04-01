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特區政府斥美國《香港政策法》報告顯露野蠻、穿鑿附會　批美方泛化國安概念脅迫企業及個人 (18:14)

特區政府強烈譴責和反對美國發表的2025年《香港政策法》報告，批評美方對香港的失實言論和污衊抹黑，質疑內容明是為保護美國獨大的政治目的而編製，「再次顯露美國霸權主義下的野蠻，為打壓其他地方的發展權利和安全利益而堆砌故事穿鑿附會，是明顯為服務美國自身政治利益而創作的製成品。」

政府指美國在維護國家安全方面的法律最少有21部，以國安為名義簽發的行政命令「不計其數」，「不但泛化『國家安全』概念對從事正當活動的個人和企業進行脅迫，更利用各種手段打壓異己，根本沒有資格就其他國家和地區就正當維護國家安全立法指手畫腳。」

特區政府又指，美國重施故技，公然干涉屬中國內政的香港事務，試圖破壞香港繁榮穩定，「結果只會醜態畢露，絕不會得逞」，又批評美方的制裁行動屬「卑劣政治操作」，恫嚇維護國家安全的相關官員，重申特區政府無懼任何威嚇，強烈要求美國立即停止干涉中國內政和香港事務。

特區政府批評美國曾扶植代理人、策動「顏色革命」，重申本港在2019年亦出現港版「顏色革命」，嚴重危害香港社會安寧。至於涉及「跨國鎮壓」的指控，政府指《港區國安法》及《維護國家安全條例》有域外效力，警方有責任依法追究在境外涉嫌危害國家安全的行為，打擊潛逃行為的做法實屬必要。

相關字詞﹕制裁 港區國安法 維護國家安全條例 23條立法 編輯推介

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