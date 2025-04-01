元朗套丁案表證成立　被告不作供不傳證人　將提憲法爭議 (17:50)

被告王光榮（72歲）及程振明（65歲）同否認一項串謀詐騙罪，涉及串謀142名新界原居民一同詐騙地政總署，誘使署方批出興建丁屋牌照。

鍾官裁定本案表證成立後，辯方讀出另一份承認事實，列出辯方呈堂的證物，其中包括2004年11月元朗區議會發送予元朗屯門七鄉鄉事委員會的信件；2005年1月時任新界鄉議局主席劉皇發等人，向房屋及規劃地政局局長致送「新界原居民權益關注組」演講辭。

承認事實續提到，2005年至2009年間，劉等去信地政總署、時任行政長官曾蔭權及時任廉政專員湯顯明，湯和地政總署均曾回覆。此外，辯方亦呈上1977年《信報財經月刊》題為〈女皇御用大律師傑田士、女皇御用大律師烈顯倫、潘松輝大律師提供的意見〉的文章；及1977年《南華早報》、2000年和2006年《東方日報》的報道。

辯方資深大律師黃佩琪表示，辯方擬提出憲法爭議，屆時會由另一法律團隊處理，此期間會與控方接洽結案陳辭的事宜。辯方另申請撤銷王光榮向警署報到的限制，獲鍾官批准。