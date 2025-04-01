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按摩師涉圖姦内地女顧客　陪審團裁企圖強姦罪脫、非禮罪成 (16:26)

43歲男按摩技師涉嫌趁內地女顧客睡着時企圖強姦對方，被控一項企圖強姦罪，案件今（1日）在高等法院續審。由3男4女組成的陪審團今退庭商議約兩小時後，以5比2裁定被告企圖強姦罪不成立，同時一致裁定被告非禮罪成。法官張慧玲把案件押後至明日求情及判刑，被告須還押候判。

被告錢平（案發時43歲，按摩技師）否認於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號某房間企圖強姦女子X。

事主X早前供稱，2023年6月24日，她跟男友從內地來港旅遊，計劃遊玩3至4天，翌日男友因突發公事往上海出差，她繼續留港。X稱，6月25日晚上，她在涉案按摩店接受被告的按摩服務時，感覺下半身被「很重的東西壓着」、「下體涼涼的」，又發現自己被脫去褲子和目睹被告露出下體，令她在場驚叫，最終自行報警處理。

辯方則指，被告為X按摩期間，兩人曾談及一夜情，其間X提到想試一夜情。辯方又謂，X其後引領被告用雙手撫摸她的胸部，然後將面褲和內褲脫下至膝蓋位置，被告見狀後亦脫下褲子露出陽具，並將身體壓向X；此時X稱「要收一千元」，被告則反建議「不如呢兩個鐘我唔收你就算」，惟X不接納，最終被告沒採取進一步行動，續替X按摩。X在庭上否認曾發生上述情況。

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