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DSE筆試開考　視藝科考生指「報到易」運作暢順 (14:23)

中學文憑試筆試今日（1日）開考，首科是選修科視覺藝術。電子報到系統「報到易」在去年曾有故障，今日在元朗及西環兩個試場多名考生均形容系統運作暢順。在元朗應考的黃同學形容應考前一晚 「少少焦慮，驚會用不到平時的實力」，雖能入睡，但今早凌晨4時已「扎醒」，因此起床練習做卷，今日完成應考首科後，稍為放鬆。

黃同學說，聽師姐提過「報到易」去年曾「死機」，但今年很順利。她說，今日應試選答了以《盛夏的樹影》為題創作平面作品，認為可發揮平時水準。她分享，她在作品加入了對生死的詮釋，將樹比喻為與家人的回憶，家人逝世後樹亦隨季節枯萎，她在作品加入奇幻元素，由精靈將樹變回盛開之况，並結出果實，象徵重拾回憶。黃另選修中史及文學，未來數日將會先溫習考試日期較近的數個主科，並複習往年試題。

在西環一個試場，有今屆考生稱程式方便使用，未見故障。考生鄧同學表示，「報到易」運作順利且方便易用，「一嘟就OK」。他指，今日選答第二題，以《回家的幻想》為題，畫下軍人戰死沙場時憶起家的畫面，稱受近期有國家地震傷亡的事件啟發，但笑稱不懂畫地震所以改畫軍人，認為表現中規中矩。對於主科即將開考，他指最擔心明日中文科表現，因需要背誦眾多篇章，怕「爆冷門」重考去年的《岳陽樓記》。

另一考生梁同學表示，「報到易」操作正常，沒有在意去年程式出現故障，相信試場自有「Plan B」應對方法。受電影《破地獄》啟發的她，今亦選答《回家的幻想》，稱人死後可回家一次，而畫中女主角在水中，循魚及明燈的引領下回家。

考生黃同學亦指，「報到易」程式運作正常。她今選答《三人在清早的渡輪上》，畫中一人在彈奏結他busking（街頭表演），因平日有留意街頭樂隊表演，希望在作品中結合自由日常觀察元素。

考生家長陳生今日接送女兒前往及離開考場，他表示應考視覺藝術科需帶備畫具及顏料等，盼從旁輔助。他稱不擔心「報到易」故障，「（故障）都不會是她一個」，又指女兒去年12月已獲取台灣美術大學取錄，故壓力較輕。另一家長柯女士表示，今日特意陪伴女兒到場，希望「給她溫暖，令她的心定啲」，又指留意到女兒近日「爆瘡」感壓力，作為家長笑言不知如何為女兒減壓，只透過打點其日常飲食作鼓勵。

提早離場的考生劉同學稱，「報到易」方便「一掃就得」，但認為自己今日表現差，不知畫什麼。

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