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林卓廷揭7‧21游乃強受查案　律政司終極上訴得直　恢復林卓廷定罪及判刑 (10:12)

時任立法會議員林卓廷涉嫌於2019至2020年，多次在關於7．21事件的記者會中披露廉署就「公職人員行為失當罪」，正調查時任元朗警司助理指揮官游乃強。被裁定3項「披露受調查人身分」罪成，判監4個月，他其後在高院就定罪上訴得直。律政司在終院提出上訴，終院今日（1日）宣布裁決。5名法官裁決在3比2之下，批准律政司的上訴，撤銷原訟庭的命令，回復林卓廷的定罪及判刑。

上訴涉及一項法律問題：根據《防止賄賂條例》第30(1)(b)條，如果有人知悉另一名人士被指或懷疑干犯上述《條例》第II部所訂罪行及其他的罪行，而正受廉署調查，但仍公開該受調查人正受廉署調查其他的罪行，其披露該受調查人的身份之行為是否犯法。

張舉能、法官李義及海外法官歐頌律認為披露調查即屬犯禁

根據終院判辭，首席法官張舉能、非常任法官歐頌律及常任法官李義均認為，就《防止賄賂條例》第30(1)條的正確詮釋應側重於條文的文意及目的，若有人披露一項調查正在進行即屬犯禁，因為更能反映條文的立法原意，即維護廉署調查貪污罪行的效能及公正，以及保護受查人聲譽。

當中張舉能認為條文的用意並不排除上述詮釋，該《條例》中「他/該受調查人正受調查的事實」的用語涵蓋兩個不同的事實，即一個人為一項調查的對象，以及該項調查涉及該《條例》第II部所訂罪行，單純披露一個人為一項調查的對象已屬犯禁；歐頒律亦指，1996年對該《條例》就罪行元素的修訂，縮窄了條文的適用範圍，而非縮窄禁止披露的範圍。

霍兆剛林文翰認為披露調查特定罪行才屬犯禁

常任法官霍兆剛及林文翰並不認同上述詮釋，認為需指明披露的調查乃第II部所訂罪行才屬犯禁，並認為該《條例》旨在維護廉署就第II部所訂罪行的調查之完整性，而非針對廉署的一般調查。由於在3比2的大多數下，終院裁定律政司的上訴得直，回復林的定罪及判刑。

終院今日沒有開庭宣讀裁決結果，以頒布判辭方式處理。林卓廷於開庭前被解往犯人欄內，他簽收及翻閱判辭結果後便離開。 

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