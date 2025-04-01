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美國制裁林定國、蕭澤頤、董經緯、區志光、趙詠蘭及王忠巡 特區政府強烈譴責 (09:10)

美國政府今日（1日）宣布，制裁6名香港及內地官員，包括即將退休的警務處長蕭澤頤、律政司長林定國、中央駐港國安公署署長董經緯、國家安全委員會秘書長區志光，及兩名負責國安的警務處助理處長趙詠蘭及王忠巡。雖然美國國會議員提出制裁本港國安法官，美國今輪制裁行動並未涵蓋本港法官。

特區政府在美國公布後約1小時、約今晨2時發稿，強烈譴責美方做法，強調對美國所謂「制裁」嗤之以鼻，會繼續堅定不移維護國家安全，特區政府並會「全力保障各人員的合法權益」。中國外交部駐港公署亦在凌晨約2時許發稿，表示強烈譴責和堅決反對，並強調中方「必將採取有力措施堅決反制」。

美國國務院在公布中稱，因應香港以國家安全法律滋擾身處海外的民主派人士，故制裁上述6人涉破壞香港自治的人，當中美方指控林定國執行國安法，其餘5人則因涉通緝海外人士。美國國務卿魯比奧在聲言，有關行為顯示總統特朗普政府向侵犯香港人權自由及在美國境內「跨境鎮壓」的人問責的決心。

特區政府批評，被通緝人士一直潛藏美國、英國和澳洲等地，並在當地公然從事危害國家安全行為，特區因此有需要採取合法措施強烈打擊行為。

外交部駐港公署發言人稱，美方制裁「暴露遏止中國發展的險惡用心」，強調香港事務純屬中國內政，任何外部干涉註定失敗，敦促美方停止以任何方式干涉香港事務和中國內政。

相關字詞﹕港區國安法 蕭澤頤 林定國 董經緯 王忠巡 趙詠蘭 區志光 制裁 編輯推介

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