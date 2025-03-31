出席東江水供港60周年展覽及揭幕儀式 甯漢豪：感謝國家為香港穩定供應 (21:00)

涓涓甲子意、碧波潤香江

灼灼紫荊心、長情獻祖邦

甯漢豪在儀式致辭時，再次感謝國家自上世紀六十年代起，從未間斷為香港供應可靠和穩定的東江水。她希望一代一代的香港市民好好認識東江水供港歷史，也緊記飲水思源，血濃於水。就此，發展局及水務署團隊以活動的主題「涓涓甲子意、碧波潤香江」作為上聯，配以下聯「灼灼紫荊心、長情獻祖邦 」，以表達對祖國感恩的情懷。

她表示，水資源的可持續管理與高效利用對粵港澳大灣區的未來發展至關重要。粵港兩地在水資源合作方面已有深厚基礎，未來將進一步深化合作，推動大灣區水資源管理的協同發展，持續推動水務基建發展創新，推動大灣區水資源的整體優化配置，共建水安全未來。香港亦會繼續與大灣區各城市合作建立「數字水務灣區」，以推動高質量發展為目標。