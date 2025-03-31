支援大灣區醫管局病人先導計劃延長一年 (20:58)

該計劃旨在為香港市民接受醫管局服務時提供更多選擇，計劃目前適用於港大深圳醫院。政府與醫管局會每年檢討先導計劃的成效和涵蓋服務範圍，適時作出調整。

為向病人提供更具針對性的醫療支援，先導計劃將優化，明日起參與先導計劃的合資格病人，須根據其醫管局覆診預約的門診類別，在港大深圳醫院的對應科室接受診症服務，方可使用先導計劃提供的資助。

政府亦正研究在先導計劃基礎上，針對特定的醫管局服務，為已預約醫管局覆診的病人開展更多在大灣區內接受服務的醫療選擇，並於準備就緒時推出有關措施。

醫衞局長盧寵茂表示，政府一直按照「優勢互補，互利共贏」原則，推動大灣區醫療衞生合作，醫管局將繼續與合適的機構探討更深入的醫療協作項目，並提升公營醫療服務效率，以縮短病人輪候時間。

去年5月10日至今年2月底，累計5100名合資格病人已參加先導計劃，當中逾六成為年滿65歲長者。根據港大深圳醫院去年底進行的病人問卷調查，約九成受訪者對服務表示滿意。