齊惜福與建築公司互相入稟追討　官裁雙方申索部分成立　 (19:36)

申索人為「意·建築」（I ARCHITECTS LIMITED）；被告為齊惜福（Food For Good Limited）。梁唐青儀今有到庭應訊。

開庭時，審裁官李毅就案件要求申索方進一步澄清一些事項，稱留意到有文件顯示冷氣等工程的申請代表為另一間工程公司。申索方陳姓代表指，「意·建築」並非持牌公司，故或有需要交予其他承建商處理。陳解釋時一度語帶激動，稱與被告方過往曾合作，若申索方表現如此強差人意，「做乜搵我做」，「我都係賺錢啫」。

梁太回應時則重申工程混亂、延期、「判咗幾判」，有合理理由才將工程人員趕離，否則「點對得住捐錢畀我哋嘅善長⋯⋯我哋唔能夠咁樣㗎。」

據申索書，本案涉及被告於2021年1月18日、5月4日、6月3日，委託申索人安裝冷氣設備、電力項目系統設備，以及裝修長沙灣麗閣邨麗薇樓地下5A及B號舖。就電力項目，李官指申索方並非註冊電力承辦商，裁定被告方成功反申索1.75萬元。就冷氣設備和裝修項目，李官分別認為工程大致完成，及工程曾經施工，被告方未能提供證據支持指控，須支付逾2.55萬元和5.55萬元。

散庭後，雙方表示未能釐清金額，書記遂取出文件以中文解釋。梁太問可否就結果上訴，書記解釋雙方可於7個工作天內向審裁官提出覆核申請，或向高院原訟庭提出上訴許可。此外，休庭等候裁決期間，書記提醒被告方人士勿在法庭內拍攝，梁太表示只是拍攝文件。