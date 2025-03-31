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「JOIE樂行」車隊今起試運　要提前1小時預約 初期200部車參與 (19:19)

政府推動的士車隊服務，有5間公司申辦。其中泰和車行旗下「JOIE樂行」車隊，今日傍晚起會先「試運」，手機應用程式今日傍晚會正式發布和上架，試運初期亦只接受提早預約，乘客只可預約最快1小時後、24小時內的行程。

據運輸署回覆本報，樂行車隊現時未正式獲發的士車隊牌照，署方稱，去年向5間獲選之的士車隊營辦商發出的士車隊牌照「有條件暫准通知」，「樂行」車隊現會先以「持牌的士」經營，署方會在「樂行」車隊準備就緒後再正式向其發出的士車隊牌照。

泰和管理公司常務董事伍海山今日（31日）向傳媒介紹「JOIE樂行」車隊傍晚起「試運」安排。

樂行車隊早前向運輸署申請車隊牌照時規模達800輛的士，並預計投入運作初期約有480輛的士投入服務。伍海山期望今次測試在可控情況下進行，故車輛數目較少，共有約200部的士參與試運。

被問要提早1小時預約的吸引力，伍海山強調只是試運階段，故車輛數目較少，「因為希望大家都有機會體驗」，故作此安排。伍指相信需帶大型行李往機場的市民及輪椅人士會試搭「樂行的士」。 

試運期間提供3款的士包括 MAXUS MIFA7 電動6座位的士、豐田 Noah無障礙的士及豐田 Comfort混能的士，伍海山指每款的士有不同收費，可接載輪椅的無障礙的士收費則會較高，收費會接近咪錶價錢，實際水平視乎預約時間和距離調整。 

伍海山又說，暫無計劃於試運期間提供乘車優惠，「以免影響測試和令系統負荷突然飆升」，但正式投入服務後或提供優惠。伍又稱，暫無試運期間乘客使用率目標，重申試行是為收集數據。

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