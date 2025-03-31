婚禮公司涉瞞場地車路屬政府禁路　4職員及公司被票控誤導性遺漏 (18:47)

被告為鍾家杰（34歲，馬來西亞籍，公司董事）、女子陸嘉殷（35歲，沒在控罪書上報稱職業）、周詠彤（31歲，自由工作者）、董嘉韻（35歲，市場推廣主任）、OUT-FO LIMITED（商業名稱為Heywedd）。鍾於案發時為OUT-FO LIMITED董事，陸嘉殷、周詠彤、董嘉韻則為銷售員。鍾面對12項控罪，陸、周、董分別被控1項、4項、2項控罪，公司被控12項傳票控罪。鍾續准以6000元保釋，其他被告續准以3000元保釋。

控方稱，控方有16名證人，預計審訊需時8天。辯方則指，審訊以中文進行，但被告鍾家杰會以英文作供。

​​梁官指，控辯雙方原先商討的8天審期並非連續進行，於是詢問雙方是否可另訂審期。有部分控方證人及被告將分別於7月至9月期間離港，雙方退庭商議3次後，​​梁官安排案件於9月開審，並會為鍾家杰安排傳譯員。