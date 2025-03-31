港大醫學院研究發現強化肌肉有助預防二型糖尿病 (16:36)

研究分析英國生物庫141,848名未患有二型糖尿病的英國白人數據，通過握力評估他們的肌肉力量，並從138種已知的二型糖尿病基因變體估算二型糖尿病的遺傳風險。

研究參加者的隨訪時間超過7年，期間發現4,743宗新發二型糖尿病病例。研究結果顯示，計算考慮二型糖尿病的遺傳和其他風險後，較強的肌肉力量仍可降低約44%的二型糖尿病相對風險。研究團隊亦觀察到肌肉力量與二型糖尿病遺傳風險會互相影響，顯示增強肌肉力量可能改變遺傳風險對患上二型糖尿病的影響。這意味著具高遺傳風險的二型糖尿病患者如擁有較強的肌肉力量，其患上二型糖尿病的絕對風險可能會屬較低或中等遺傳風險但肌肉力量較弱的人低。研究成果已發表在BMC Medicine。

研究的第一作者、港大醫學院公共衞生學院博士王夢瑤表示，研究結果強調維持或增強肌肉力量的重要性。王指出，對於中老年人來說，不論他們的二型糖尿病遺傳風險水平高低，即使是擁有高遺傳風險的人，只要維持或增強肌肉力量都有助預防二型糖尿病，而研究成果提供了嶄新見解，揭示肌肉力量強弱對代謝健康的重要影響。

港大醫學院公共衞生學院助理教授歐陽兆倫認為，這項研究突顯了生物庫研究在探討環境與遺傳因素，對二型糖尿病風險影響的交互作用中的重要性，而未來的研究需要利用其他樣本生物庫的數據，例如東亞人口的數據作進一步研究，以評估研究結果是否適用於其他種族人群。

港大醫學院公共衞生學院教授Youngwon Kim表示，雖然中老年人有較高患上二型糖尿病的風險，但該項研究顯示，以提高肌肉力量作為預防二型糖尿病的方法不僅適用於有較高遺傳風險的人，亦適用於所有人；建議成年人每周至少進行兩天肌肉增強活動，以預防相關疾病。