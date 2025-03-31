關愛隊支援長者及照顧者計劃明起全港推展　卓永興料未來一年接觸6萬戶 (16:48)

政務司副司長卓永興致辭時指政府自2022年起逐步落實一系到措施加強支援長者、殘疾人士及照顧者，其中社署以南區及荃灣為試點於去年3月開始「地區服務及關愛隊伍– 支援長者及照顧者先導計劃」，截至今年2月底，他們共探訪或接觸7200個住戶，進行1200次服務轉介，並有300人在關愛隊轉介下獲資助安裝平安鐘。

卓形容今日相關計劃邁向重要新一頁，預料18區452隊關愛隊在未來12個月探訪或接觸6萬戶有需要住戶。18區關愛隊在啟動禮上逐區上台接受委任，除卓永興，勞福局局長孫玉菡、勞福局常任秘書長劉焱、社署署長杜永恒均有出席並參與委任儀式。

據立法會福利事務委員會文件，截至今年1月底，荃灣及南區36隊關愛隊共探訪或接觸逾7000個獨居及雙老住戶、護老者及殘疾人士的照顧者，並進行逾1190次服務轉介。社署也為參與的關愛隊訂立關鍵績效指標（KPI），按相關KPI的服務量提供16萬元至24萬元的津貼。