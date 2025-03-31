城大夥劍橋全球招聘研究員做研究　將以校長助理教授教席留人才 (15:11)

計劃為期三年，涵蓋城大的4所學院和劍橋的6個學系。屆時獲聘任的18位博士後研究員將遠赴劍橋，展開不同跨學科研究，包括人工智能、海水淡化、生物製造等，城大學者亦會到場協作。

這是城大和劍橋之間第13個合作協定。梅彥昌提到人才是流動的，希望計劃能孕肓世界頂尖研究員，及後用「足夠好」的條件吸引他們回流香港並回饋社會，「會確保他們回來的時候已是『非常好』，然後數年後變得『更加好』。」他相信計劃能強化「留港香港」品牌及打造本港成「國際專上教育樞紐」，正和劍橋商討第二階段合作，詳情有望在今年下半年公布。

劍橋校長 Deborah Prentice 說城大早前在英國泰晤士高等教育（THE）排名中成為「全球最國際化大學」，亦躋身THE年輕大學全球頭五，形容城大夠「活力（dynamic）」和「積極（proactive）」，是「非常出色（particularly impressive）」的合作夥伴，期待與城大一同培育下一代學術領袖。