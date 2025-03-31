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7．21白衣人案罪成漢利用少年販毒加監16年8個月　同案被告囚17年4個月 (13:40)

有2019年7月21日事件暴動前科的「白衣人」，另涉安排未成年者接收毒品包裹，販運市值近517萬元的可卡因。他早前承認串謀販毒罪，今（31日）於高等法院判囚16年8個月，刑期與「白衣人」案分期執行。法官陳慶偉指出，案件涉及利用年輕人和海外運毒來港，構成加刑因素。

販毒案涉及兩名被告，首被告王浩昇（現30歲）和次被告陳曉東（現27歲）共同承認串謀販毒罪。庭上透露，王有7．21元朗站襲擊事件案底，在該案承認暴動和串謀傷人罪，判囚5年3個月；陳則有傷人和販毒前科。法官陳慶偉考慮案情後，判王囚16年8個月，陳囚17年4個月，王的全部刑期與「白衣人」案分期執行。

案情指，海關2021年6月檢獲從巴西送出的12個紙箱，內有70塊肥皂，含4173克可卡因，收件人為Nguyen姓男子。翌日一名16歲謝姓少年在機場取貨，並出示收件人授權書，海關以假紙箱冒充可卡因，謝當晚將貨物運至元朗八鄉卸貨。

海關拘捕在場多名男女，包括王浩昇、陳曉東、王的15歲女友等。王聲稱自己替債主取貨，換取5000元報酬；陳曉東則指證王招募別人收貨。警方翻查王的WhatsApp紀錄，王曾向陳表示，若取貨成功可分發8萬至9萬元，不成功則獲發3萬元；王著陳找「豬仔」代收包裹，陳須監督工作，一旦事敗後果嚴重。事發前，陳向王匯報「豬仔」因害怕被捕不願收貨，王指示陳準備Nguyen姓男子的授權書，並著陳將貨物帶到某處，可獲兩萬元報酬。

據手機紀錄，王浩昇曾和別人匯報取貨進度和發送卸貨影片，提及「新豬仔」（即謝姓少年）以為收取淘寶貨物，毋須帶身分證。警方翻看Nguyen姓男子的手機對話，則提到事敗要收取「安家費」。

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