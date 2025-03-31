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緬甸地震｜在泰港人稱地震翌日市面復常　當局暫未公布危樓名單 (11:03)

緬甸大地震波及泰國，首都曼谷有建設中大樓倒塌。有在泰港人今（30日）在商台節目表示，地震後翌日市面大致復常，而泰國相關部門已派發指引讓民眾檢查並通報樓宇風險，但暫未通報危險建築物名單。

定居曼谷的胡慧沖表示，地震發生後他不被允許上樓回家，指「整條街都是市民，坐在街上靜觀其變」，但翌日地下鐵已恢復運作，商場百貨也重開。在泰工作的港人阿金則說，在曼谷旺區，地震翌日人們已如常逛街、吃飯，連追星活動也照常舉辦。

對於因地震受損的樓宇，胡慧沖說，昨天泰國相關部門也派發圖片指引，分為輕微、中度、危險受損程度，市民若發現住所出現圖片所述情况，便應通知有關部門；也可將相片上載應用程式，由義務工程師評估樓宇有否問題，再轉交政府處理。他表示，暫未見當局發出通告，列明哪些建築物或酒店出現問題。泰國政府2007年修例要求建築物有一定程度抗震設計，胡慧沖料理論上大部分樓宇安全。

阿金則說，地震翌日物業公司已派人逐家逐戶視察，評估樓宇風險。她居於新樓，地震後後樓梯牆身裂縫較深，升降機一度停止運作，但其中一部已回復運作。兩人住所均受損輕微。阿金觀察到不少泰國人從未有地震的心理準備，因此非常震驚；對於曼谷翟道翟區興建中的審計署辦公大樓倒塌，民眾也想知道實情，正等待消息公布。

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