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七欖觀眾呻啟德主場館食物供缺不足排長龍　場外商戶呻無客 (20:30)

國際七人欖球賽周五拉開帷幕，今日（30日）踏入最後一天，港隊男子及女子隊分別在銀劍賽稱王封后，奪魁一刻全場高聲歡呼，氣氛高漲。惟尚未完場，場內小食亭的多種食品或小吃經已售罄，不少球迷批評食物供應不足，輪候時間亦長達半小時。

啟德體育園今月初揭幕，為主場館打響頭炮的七欖將於今天結束。球迷李先生一行四人帶備區旗到場撐港隊，他們以往曾到大球場觀賞七欖，說新開的啟德主場館「多了很多人，氣氛很好」，又對港隊在主場取得勝利感興奮。不過他們提及，場內小食亭在3天賽事的食品供應均不足，「很早就已經賣光，試過5樓沒有（食品）了讓我們下來（2樓）買，但2樓也沒有」，亦有試過需排隊等候約20分鐘。

來自南非的球迷Kristy Davis與伴侶入場感受七欖氣氛。她說，兩人均是素食者，本已很難在場內購買到食品，其中供素食者的選擇則更少，「很多選擇都有肉類，我們必須離場購買食物，再返回場館」。

主場館內小食亭輪流人潮不絕，食品售罄，惟場外的「啟德美食海灣嘉年華」則人潮稀疏。售賣本地自釀手工啤的店長關先生表示，七欖期間生意遠遜於預期，舉例昨日生意額只有約3000元，形容銷情甚至差過上周剛開檔時，「今個星期預的貨量、人手都多了，其中人手可能預多一倍，你也知道香港人工幾貴」。他說，啟德主場館舉辦活動期間實施人流管制，觀眾入場時不會途徑檔口，無奈「如何留得住客人？」

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