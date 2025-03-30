學友社：DSE考生壓力微升至6.9分　或因競爭加劇、考核内容變 (15:22)

文憑試筆試將至，學友社今（30日）公布調查，應屆考生自評壓力的平均分10分中有6.90分，較去年微升0.13分，相信與今屆報名文憑試及大學聯招辦法人數增加，以及部分科目考核內容變動有關，但評分仍是近5年第二低。調查又發現，多數人傾向獨自娛樂減壓，較少主動尋求師長或專業協助。學友社建議考生保持正向思維，與親友保持聯絡，必要時尋求專業支援。
學友社今年3月透過網上問卷，訪問了956名應屆文憑試考生，發現23%受訪者感到「極大壓力」，超過八成在備試期間身心疲累，逾七成考生學習動力消減和難以集中精神，亦有逾六成考生容易情緒波動；主要壓力因素包括「往後出路」、「溫習或準備時間不足」及「自我期望過高」。
學友社學生輔導顧問吳寶城相信，考生壓力上升亦與競爭加劇有關，因今屆報名文憑試及大學聯招人數增加，而且部分學科考核內容變動，包括恢復校本評核、部分試卷增加必答題，也令考生感到憂慮。
調查顯示，逾八成考生從不或甚少尋求輔導機構協助，近八成不願與老師傾訴，近七成人少與親友交流以緩解壓力，轉而依賴聽音樂、瀏覽社交媒體或玩電子遊戲等獨自紓壓方式。學友社提醒，長期缺乏人際支援恐加劇情緒困擾。
學友社建議，考生可聚焦當下，同時亦避免沉溺過往失誤，休息時可散步、做呼吸練習等，應試時主動與家人、朋友保持聯繫，也可善用學友社學生專線或網上輔導服務。而家長可觀察子女情緒、營造寧靜溫習環境等，並減少批判話語。