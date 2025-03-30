社協倡放寬公院費用減免入息限額　自動豁免擴至75歲以下領長生津者 (14:14)

年過60歲的謝婆婆與兒子共同生活，兩人各自於醫院看三個專科，每人每月平均醫療費達一兩千元，但隨著新收費落實，相關費用將倍增至五六千。

雖然當局提出放寬申請醫療費豁免門檻，但從事清潔的謝婆婆，連同其子任職保安員的收入，兩人月入共2.3萬元，仍高於優化後的二人家庭收入限額，無法獲得醫療費減免，希望當局可再調整門檻。

72歲的蕭生跟太太合計要看逾10個專科，他指以往申請醫療費減免，手續繁複，也要申請很多文件，「搞豁免好難」。他正申領長生津，此前已通過相關資產審查，促政府將申領長生津、75歲以下長者納入自動豁免醫療費的對象。

社協副主任施麗珊表示，在政府公布改善後，收到很多街坊意見表達憂慮。她指出，當局雖提出優化醫療費減免機制，惟入息限額仍採用住戶入息中位數劃分全數及部份減免醫療費用，較易令有工作的一二人家庭未能受惠，建議當局改用從事經濟活動家庭住戶每月人息中位數計算。

若以社協建議的方法計算，一人家庭獲全免限額為17250元、部分減免則為23000元，兩者均高於當局優化方案下的7575元及15150元。

施麗珊又指，現時自動醫療費豁免只限於綜援人士或75歲人士，建議應擴闊至已通過其他部門經濟審查的人士，包括正領取長生津及職津的人，以減省行政、社工工作量，也便利基層就醫。至於符合減免資格、並成功申請獲批人士，社協也建議在其申請獲批後，同一家庭的其他成員可在減免期間同樣受惠。

就引入毋需審查的全年一萬元醫療費用封頂，施麗珊指相關水平對基層而言較高，會帶來經濟壓力，建議新增5000元「封頂」界線，並可以在減免機制中獲部分減免的人士為受惠對象。

公營醫療服務收費改革尚包括急症室收費、住院服務、專科門診、藥費等加價，記者會上也有不少街坊明言各類加價會窒礙他們求醫。57歲的莫太提到，其丈夫今年初接受腎結石手術，出院時醫生叮囑他如小便有血、血量多要到急症室求醫，但當丈夫出現上述情况仍為節慳180元沒到急症室求醫，倘未來費用上調至400元，她說：「更加不會去。」她稱理解醫療費用或需上調，但希望政府減低加幅。

62歲的陳婆婆則正在輪候照腸鏡及電腦斷層掃描，她說如要按項收費，或會主動跟醫生要求不做相關檢查，「50元也大過天。」她同時在醫院多個專科，考慮到未來覆診費用及藥費加價，或令其醫療費倍增，她說屆時亦會嘗試請醫生減少處方的藥物及藥量。