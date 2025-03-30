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許正宇：長和風波無損外商投資意欲　地緣政治複雜但香港市場穩定 (13:39)

長和擬出售巴拿馬港口，被多名議員、官媒等批評罔顧國家利益。財經事務及庫務局長許正宇今（30日）在無綫《講清講楚》認為，此類評論不影響家族辦公室來港意欲，又認為中美角力下香港反而提供穩定、可預見的投資平台。他也相信短期内逾3000個家族辦公室落戶香港。

問及有評論稱投資需考慮國家利益，會否影響家族辦公室投資意欲，許正宇表示，近日的「裕澤香江」論壇上，投資者主要聚焦投資優惠和做法，也有東南亞代表特別詢問在港設立家辦「需要與哪些人商討」，他又稱約160間家族辦公室已決定或打算來港，當中差不多四分一來自歐美，認為不影響本港吸引外資落戶。

對於中美角力，許正宇說近年政經環境多變，投資者需要有穩定性、可預見性的地方，他認為香港能提供穩定平台。他又稱世界經濟大勢是「東升西降」，而且香港資本市場增長，聯通内地市場，又有藝術投資、慈善等方面，相信對家族辦公室掌門人、繼承人仍有一定吸引力。

許正宇表示，美國加關稅、控制外來人口後，也會推高美國通脹，令美國利息跌得較慢，增加融資成本，香港此時正要減低市場監管成本。他說當局正草擬條例，擴大家族辦公室稅務寬免的範圍，包括私人借貸、虛擬資產、碳信用等，目標明年交立法會通過。

預算案宣布為基建增加發債，問到會否以優惠吸引家族辦公室購買政府債券，許正宇說香港是開放市場，認為中介機構、銀行會找相應產品服務客戶，他對這方面不擔心。

相關字詞﹕長和 中美角力 家族辦公室 許正宇 編輯推介

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