三月盛事多 旅客量增12％ 陳茂波指外商評香港恢復生氣 (11:42)

陳茂波指，政府會繼續推動「盛事經濟」，特別是舉辦主題鮮明、具吸引力的大型活動、峰會和展會，吸引更多高增值的商務旅客來港。他又指會跟業界一起努力，鼓勵並支持商界開拓更多具特色的商品和服務，提升顧客的消費體驗，做到人旺、財旺、開心熱鬧。

陳指過去這星期香港非常熱鬧，有不同界別的領軍人物，金融界、工商界、投資圈、財富管理、家族辦公室的擁有者及管理人，並有藝術家和藝術愛好者，以及體育界的精英和觀眾，形容香港多處人頭湧湧、車水馬龍。

他指將於今天閉幕、連續三天的香港國際七人欖球賽，將整個熱鬧氣氛推上另一個高點，指今屆入場人數預計錄得破紀錄的14萬人次。場內60多個企業包廂亦早已全被認購。尖沙咀、中環和灣仔等地區，也有不少市民和旅客在餐廳或酒吧觀賞賽事。

近期香港亦有巴塞爾藝術展(Art Basel)，大會預計一連五日展會的入場人次，將比去年7.5萬人次為多。早前剛舉行的潮流文化盛事ComplexCon，共錄得3.5萬入場人次，按年增長16%，三天活動總銷售額超過8,700萬元。

金融方面，上星期有多個大型會議，包括由政府舉辦的「裕澤香江」高峰論壇。陳指與外商交流，得到的其中一個反饋相當一致，就是他們認為香港恢復了往日的生氣和活力，對香港的看法愈趨正面和積極。他指今年以來金融市場氣氛明顯暢旺，股市上揚、新股融資活動更為活躍，加上國家在人工智能等前沿科技不斷有突破和創新，讓國際投資者對香港和內地金融市場重新評估，並加大其投資組合在這個區域的配置額度。