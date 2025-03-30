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傳長和押後交易　林健鋒籲「唔好亂批評」　葉劉淑儀稱港企需考慮國家安全和利益 (11:02)

近日有接近長和高層的消息指，原計劃本周三（4月2日）簽約的出售巴拿馬港口交易，本周將不會簽約。行政會議成員、商界立法會議員林健鋒今（30日）在商台《政好星期天》表示，任何公司投資業務首先要對本地有利，外間很難干預其運作，又籲外界「靜一靜，唔好亂咁批評」，觀望事情發展。行會召集人葉劉淑儀則稱長和忽略國家安全和發展利益，並認為國家審查交易合法。

林健鋒稱，外界未看過合約，但「好多人已經畀意見」，籲外界停止批評，又認為各方應以整體利益為目標，做生意有買有賣，相信事情可獲妥善處理。談到官媒發文稱要以國家為依歸，他籲外界「拭目以待，大家唔需要太急進」，可靜待事情結果。

國家市場監督管理總局日前稱將審查交易，葉劉淑儀昨在社交媒體引述《中華人民共和國反壟斷法》，稱國家有權規管涉及境外資產的商業交易，而第31條有涉及維護國安的描述，長和卻不事先和國家「打招呼」，忽略國家的安全和發展利益。

葉劉淑儀又不同意交易中斷會影響香港高度自治，認為「一國兩制」的基礎是國家安全。她表示商界應將事件視為警惕，紥根香港的企業不能不考慮國家安全和發展。

中美關稅戰 林健鋒：商界不能「蝕本都做」

林健鋒在電台節目上表示，美國關稅政策不只影響香港，也影響墨西哥和加拿大等多國，商界已轉移部分生產線，他稱香港商界要「有底氣」，出口方面不能「蝕本都做」，籲商界團結。

林健鋒認為，本港經濟不如部分人說的差，特首等官員頻頻出訪招商，下一步由商界接棒，香港總商會將於4月訪美，是新冠疫情後首次。他認為短期内不能扭轉中美貿易戰的大局，但工商界可發揮民間外交的作用，解說香港情況。

林健鋒又認為七欖、Art Basel、西九畢加索展等盛事，為酒店、餐飲業等帶來經濟效益，同時提升香港形象。他又指，近期法國航空服務公司Elior Group擬在港提供飛機拆卸、部件回收等服務，將能推動香港成為飛機部件處理及交易中心，並鞏固國際航空樞紐地位。

相關字詞﹕長和 林健鋒 葉劉淑儀 編輯推介 巴拿馬運河

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