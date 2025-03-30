周一鳴料將接任警隊「一哥 」 曾任理大衝突總指揮 (09:00)

蕭澤頤任期原於前年屆滿，政府當時以「便利警隊管理層順利交接」為由延長兩年。而將接任「一哥」的周一鳴，在1995年加入警隊任職督察，2019年反修例風波期間獲委為九龍西總區副指揮官，擔任理大衝突事件總指揮，多次現身講解警方行動，其後3年升3級，升任助理處長、高級助理處長、2022年晉升副處長（管理），翌年平調至副處長（行動）至今，一直被視為「一哥」大熱。

警察學院昨舉行結業會操，29名見習督察及158名警員結業。預料最後一次以「一哥」身分擔任檢閱嘉賓的蕭澤頤，致辭時憶述36年前加入警隊，形容警察對他不僅是工作，更是嗜好及興趣，帶來無限滿足感，而這份初心及滿足，讓他心中那團火至今仍生生不息。他勉勵結業者「待人以嚴，同時嚴以律己」，警員作為法治代表及守法榜樣，不論有否身穿制服或是否當值，時刻謹記「君子慎其獨」，行為操守要對得起自己、家人、警隊及市民。

周一鳴簡歷﹕

1995年 加入警隊，任職督察

2009年 黑幫新義安頭目「泰龍」李泰龍疑遭和勝和「紋身忠」梁國忠報復謀殺案，時任警司周一鳴2023年到高院作供，談及當時負責認人程序，但稱無參與調查

2012年 借調法國里昂國際刑警秘書處一年，任職刑事情報主任

2016年 晉升總警司，出任刑事情報科主管

2019年 任九龍西總區副指揮官，反修例事件期間擔任「理大衝突」指揮官，多次現身講解警方行動

2020年 2月晉升助理處長，出任行動部處長；11月接任助理處長（人事）

2021年 1月晉升高級助理處長，出任人事及訓練處長；8月接任刑事及保安處長

2022年4月 晉升副處長（管理）

2023年8月至今 平調接任副處長（行動）

資料來源：警務處網站、明報資料室