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鐘聲慈善社胡陳金枝中學學生疑內地考察期間擅「夜蒲」 教育局：高度關注 (18:32)

近日網上流傳，屯門區鐘聲慈善社胡陳金枝中學有學生疑在內地梅州考察活動期間，凌晨擅自離開酒店，並涉偽造身份證明文件，到當地酒吧「夜蒲」。教育局昨日回覆查詢表示高度關注事件，知悉後即時聯絡學校跟進；據了解，該校正按校本訓輔機制嚴肅處理，並會加強學生的正確價值觀、行為和公民意識。

內地短片平台「抖音」早前流傳，有數名香港中學生在內地考察期間，深夜時分擅自外出，並涉偽造身份證明文件到當地酒吧的影片。片中旁白指，涉事學生凌晨12時許確保沒有人巡查房間後「溜出去」，並在前往酒吧前「P一下證件（偽造合法年齡文件）」，以通過安檢入酒吧，最終凌晨4時許返回酒店。

該影片已下架，Facebook專頁「教育刺針」周四（29日）稱，涉事中學生參加由華暢東方文化國際交流有限公司承辦的三天梅州考察團，於周二（25日）出發。

教育局形容，罔顧個人安全、故意破壞集體紀律都是不負責任的行為，不但影響校譽，也辜負社會的栽培和信任。當局稱，一直要求承辦機構在行程前簡介會，提醒參加者遵守考察團規則，包括須緊隨團隊、不可擅自離開活動地點或離隊、須遵照指示參與活動和注意紀律；而參加者的學習手冊亦清楚列明，晚上不可擅自離開下榻的酒店和要注意人身安全等。

根據教育局去年6月編制的《境外遊學活動指引》，境外遊學首要以安全為原則，活動宜以集體或小組形式進行，儘量避免學生單獨行動。倘學生需短暫離隊外出，應事前由家長向學校申請，並須有指定的成年人陪同。

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