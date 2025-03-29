緬甸地震｜51人救援隊赴緬參與救援　李家超強調注意自身安全　鄧炳強指設第二梯隊 (15:18)

李家超對積極參與救援的人員及支持他們的家人表達感謝，讚他們在救急扶危前提下展現專業精神，無私勇敢，形容是香港驕傲。他又強調，希望搜救人士爭分奪秒展開行動的同時，要注意自身安全，目前緬甸情况不穩定，亦有可能出現餘震，樓宇有坍塌風險。他續稱，國家救援隊及其他已到達緬甸的救援隊會協同行動，對本港救援隊的專業能力充滿信心，特區政府會給予一切支援。

保安局長鄧炳強、醫務衞生局長盧寵茂及消防處長楊恩健亦到場送行。鄧炳強稱，今次拯救行動救援隊會攜帶9噸物資，包括生命探測器、8台衛星電話、無人機等，先乘坐飛機到仰光，再經過10小時車程到震央附近的災區。

鄧炳強稱，今次吸取土耳其經驗後做調整，對同事充滿信心，他說今次行動主要挑戰是天氣炎熱，需要特別關注醫療方面。鄧強調，今次會有第二梯隊，若涉及較長時間的行動，或有額外求助，可以隨時準備支援及替換。