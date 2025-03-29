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高拔陞：急症室接受分流後轉診私醫者或不退全款　考慮收取「分流費」 (11:13)

公營醫療收費改革方案出爐，擬將急症室收費由180元升至400元，危殆、危急病人豁免收費。醫管局行政總裁高拔陞在有線新聞《有理有得傾》表示，若病人在高峰期因等候時間過長，打算轉診私醫欲要退費，未來會考慮收取「分流費」。

被問及若市民在高峰期欲轉診私醫，收取的費用會否全數退回，高回應稱，市民來到分流其實亦都接受了服務，有些工作亦已進行，正研方案收俗稱「分流費」的費用。

高拔陞亦提及，被分流為第三類「緊急」的病人亦屬於需要到急症室接受治療的類別。坊間有意見質疑指，既然第三類屬需到急症室治療，為何不維持原有180元收費或直接免費，高就形容第一、第二類與其他三類病人的分野明顯，譬如第二類病人在指標上有明顯差異，但若對第三類維持原價或免費，則會有人爭論第三、第四類的分別，目前安排可避免不必要爭拗。

至於今次公院收費改革對非自費藥械服務設「一萬元封頂」，高拔陞提及，當局希望透過簡單機制，審核申請並批核每個個案的封頂，他解釋指純粹看門診單次收費僅數百元，住院亦只需300到400元，達到一萬元者較少。

對於有醫生擔憂誤導市民，因有封頂機制，「就認為將長者放在醫院好過放在安老院」，高拔陞回應稱，若病人確實有醫療需要確實應該住在醫院，但若是因為不想去院舍而住院，則需要視乎個別個案處理，強調若根本毋須住院還強行要免費留醫不合適。

相關字詞﹕公營醫療收費 高拔陞 醫管局 編輯推介

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