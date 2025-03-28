七欖移師啟德體育園 場外美食海灣攤檔負責人嘆人流未能帶動生意 (21:51)

「美食海灣」在上周五（21日）起，有近30檔攤檔，逢周五至日及公眾假期開放。攤檔之一、售賣意大利雪糕的Verona Gelato銷售經理Kingston表示，原料七欖首日生意多，預了5名兼職員工上班，但與上周五比較，今日生意少五成。他估計，一般市民未必知「美食海灣」不需買票進場，「今日很少街客市民，買了票的亦趕住入場睇波」，明顯較少人行逛，希望可以有更多宣傳，讓市民知道一般人亦可前往。

售賣芬蘭飲品及食品的Tryfinnish市場部經理Boris亦向本報表示，部分地方包括往啟德主場館的天橋，被劃為需持票才能進入，令到場的一般市民減少；同時主場館不能攜帶外來食物及飲品，看球賽者多選擇入場才買飲品及食品。Boris說，與上周相比，生意增加約一成，但增幅比預期差，未能做到「協同效應」，期望現場有更多路牌宣傳及指示。

掌門精釀啤酒總經理Kris表示，今日全日生意不錯，有七成屬外國旅客，餘下三成本地客，雖然場內有售啤酒，但手工啤酒亦有市場，不擔心競爭，對未來周六日的生意有期望，會提早半至一小時營業，但同意現場指示牌需待加強。