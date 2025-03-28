警方拘4男2女　涉盜信用卡洗黑錢3500萬 (18:33)

今年1月至3月期間，警方接獲多宗信用卡被盗用案件，經調查後，發現受害人的信用卡交易集中在3間位於旺角的手提電話舖，雜貨店及手飾店。警方翻查閉路電視和分析情報，發現案件屬同一盗竊集團，犯人串同上述店舖，先使用受害人信用卡透過店舖信用卡終端機付款，其後在沒拿取任何貨物下離開，每宗涉及簽賬介乎400元至8萬元。同時，調查發現該盜竊集團利用自己個人及上述3間店舖的公司銀行户口，於去年9月至今年3月期間，清洗約3500萬懷疑犯罪得益。

經調查並鎖定疑犯後，警方昨日於旺角一帶展開拘捕行動，其間發現兩名男士進入上述雜貨店，懷疑用失竊信用卡作虛假交易，於是展開行動，最終以串謀詐騙及洗黑錢罪拘捕四男兩女，年齡介乎32至48歲，其中3名男子持雙程證及中國護照，其餘為本地人；6名疑犯中，包括4名上述3間店舖的負責人，和兩名利用失竊信用卡作交易的人士。

行動中，警方搜獲一張卡主為外國人的非本地銀行信用卡，亦在3間店舖中，檢獲89萬元現金、24部信用卡終端機和大量店舖單據。警方指，案件涉及8宗失竊信用卡個案，而店舖內涉及虛假交易的宗數和款項則有待調查。

港島總區重案組第1隊高級督察黃立人重申，洗黑錢屬嚴重罪案，一經定罪，最高可被判囚14年及罰款500萬元。他提醒市民及商戶不應協助盗竊集團清洗犯罪得益，亦要小心保管財物。