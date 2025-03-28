八旬病人疫下等逾一日始轉院　死因庭裁定死於自然 (17:53)

九龍中醫院聯網回覆本報查詢指，已知悉及尊重死因裁判法庭的裁決，並對病人離世感到難過，再次向病人家屬致以最深切慰問，並會提供所需協助。

事主司徒彩梨生於1938年，2022年3月8日在伊院離世。林官裁決時稱，事主死於慢性缺血性心臟病急性發作，而心臟病發由固有自然疾病引起，腸出血及以往的身體問題只是加劇病情惡化。

對於專家證人威爾斯親王醫院心臟科顧問醫生陳日新提出，事主維生指數穩定，並不代表身體狀况良好，因此法庭可建議消防處重新審視安排救護車時的緩急優次，林官在裁決時表示，在非疫情時，緊急服務救護車能在15分鐘內到場，而疫情下救護車的需求大，不能與平時相比，加上沒證據顯示案發時救護車延誤由消防處派車的排序問題導致，故不會對消防處作建議。

對於家屬提出可建議佛教醫院為同類事件制定後備應對方案，林官指，醫院已有後備方案，即是將血液樣本送往伊院檢驗，但醫護當時無法預計救護車抵達時間，因此問題癥結並非沒後備方案，法庭毋須向醫院作建議。林官明白家屬面對傷痛，希望他們能恢復過來。

事主長子於裁決後稱，明白事發時正值疫情，但救護車也沒理由在近35小時後才到場「咁離譜」，家屬無法接受。

事主2022年2月6日到伊院求醫，留醫至同年3月2日轉到佛教醫院做復康治療，後於3月5日凌晨腸道出血，須再返回伊院。但在疫情下救護車不足，她在近35小時後才獲救護車接載轉院。在伊院經歷3次心臟停頓後，她於同年3月8日離世。