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無業男涉於TG發布「隨機殺狗」等言論　辯方稱言論缺上文下理屬舉證缺陷 (17:29)

28歲無業男涉2022年於Telegram公開群組表示「隨機殺狗，唯一出路」，又提出「炸核酸站」等，他否認煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害等3罪。辯方今（28日）在區域法院結案陳辭時主張，不能抽空涉案言論的上文下理，但本案正正缺乏相關背景，形容是控方舉證的「缺陷」、無法補救。案件押後至6月30日裁決。

被告梁凱富被控於2022年2月17、22和23日在香港，干犯煽惑他人普通襲擊、煽惑他人刑事損壞及煽惑他人有意圖而導致身體受嚴重傷害罪。

控方採納書面陳辭，今不作口頭補充。辯方簡短陳辭指，涉案群組非主要討論政治議題，亦曾談及其他事宜。辯方確認，其立場是控方無傳召專家來解釋涉案言論的意思，法庭雖然能憑司法認知理解，但不代表是唯一合理推論。辯方續指，本案的困難在於言論缺乏上文下理，加上被告患自閉症和受爭議的間歇性暴怒症，案中亦無相反證據質疑其病情。

辯方舉例，某人著另一人「去死」，是否等於他真想某人「死」，抑或只是「發晦氣」無從得知，此方面的缺陷無法補足。暫委法官崔美霞回應，被告的言論是否受病情驅使、無意識自己所説的話，抑或「有心講出嚟」，法庭會視乎整體情况分析、抽絲剝繭，關注言論的上文下理是否構成很大影響。辯方重申日常生活的對話也需考慮上文下理。案件押後裁決。

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