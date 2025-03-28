【圖輯】七欖球迷扮鬼扮馬　新加坡客讚啟德體育園比大球場「好太多」 (19:20)

在主場館東營露天空地，主辦方設置了要持票入場的「七欖球迷村」，部份人躺臥在沙發透過大屏幕觀賞比賽，球迷村亦有欖球體驗、餐飲攤位等等。至於屬門票範圍外的「美食海灣」，現場有近30個美食攤位，下午起人流亦漸多。

市民潘先生與來自新加坡的友人到場，潘先生本報表示，早在20年前已一直在香港觀賞國際七人欖球賽，今次賽事首次由大球場移師啟德，他形容啟德主場館是很現代化的球場，「啲位好靚，亦有冷氣、太舒服，與香港大球場氣氛不一樣，少了以往的感受」。他說以往在大球場，「可以見到大自然、周圍的建築物、以往睇到日落」，但首日在啟德的比賽天幕關上，看不到天色轉變，感覺不同。

他形容首日比賽現場氣氛很不錯，形容多年來都有觀賞七欖賽事，「最重要是氣氛，與朋友聚下舊，外國的朋友來，就盡地主之誼」。他形容，觀賽後晚上會先去晚飯，但對附近食肆不太熟悉，會考慮到港島或在九龍城一帶探索。

來自新加坡的Henry形容，現場氣氛很好（amazing），主場館關上天幕有冷氣，令場內的氣溫很舒適，又指場內的餐飲、洗手間亦很好。Henry說，8年前有在香港大球場觀賽，形容啟德的新場地是「好太多（way better）」，指很多人想念舊場地，但他認為新場地更為理想。

來自菲律賓的Chorus表示，會在香港逗留4天，她這3天都會用來觀賞七欖，心儀澳洲隊，她以往有在香港觀賞七欖，更喜歡香港大球場的環境，與球場更接近，在比賽前亦有更多表演，例如舞龍、跳舞等，她亦不介意沒有冷氣，稍後會考慮去蘭桂坊酒吧消遣。

市民指工作人員未助辨方向 花半小時才與友人會合

市民黃小姐與另外3名友人到場，認為啟德主場館似外國場館，但認為指示牌有需要更清晰，她搭的士到場，與搭港鐵到場的友人會合，曾問工作人員辨方向但不果，雙方花半小時才能會合。