緬甸地震｜旅議會初步估計約6個旅行團身處泰國　涉及人數少於100 (18:44)

香港保險業聯會提醒，已購買旅遊保險的旅客應先向向航空公司、酒店等營運商取回退款，其餘不獲退還的款項，可向旅遊保險索償；但指，每間保險公司發出的保單保障範圍、條款、細則及不保事項各有差異，所有實際個案應以受保人個別購買的保險及其保險公司的理賠結果作準。

至於尚未啟程的旅客，保險業聯會稱，大部份旅遊保單指明，如受保人在出發前指定日數內，因目的地發生地震等自然災害而需要取消旅程，已繳付而未能退回的旅遊費用均可獲賠償，包括機票、海外住宿、交通費用；但若在地震發生後才購買旅遊保險，即使目的地是地震災區，亦不會受到保障。

旅行社東瀛遊現有兩個旅行團身處泰國曼谷及芭提雅，共涉約20名團員。縱橫遊及永安旅遊現沒旅行團身處當地。

東瀛遊執行董事禤國全表示，曼谷團團友感受到輕微震動，芭堤雅團就報稱沒有震感，兩團分別在今天抵達當地或將於明天返港，行程不受影響，又引述當地人指市面如常，「交通擠塞一點」。他又說，下一泰國團將於4月1日出發，現階段沒有改動，會如常啟程。

縱橫遊常務董事袁振寧表示，目前沒有旅行團身處泰國，而下星期及復活節將有曼谷、芭堤雅團出發，未來兩周約有百多名旅客。他說，會繼續密切留意情況，倘當地旅遊設施損毁、景點不宜前往，或者保安局發出紅色外遊警示、旅遊業監管局發出行政命令，縱橫遊將取消行程並退回團費。