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海關破歷來最大宗走私金條案　截空運日本行李箱檢值1.1億元金條 (17:11)

海關在一批空運往日本的行李箱貨物內，檢獲145公斤金條，市值約1.1億元。為海關有紀錄以來破獲最大宗走私金條，較3星期前破獲的64公斤超出一倍。

海關機場科高級督察葉健生表示，本月25日凌晨，海關機場科根據風險評估，鎖定一批由香港出口往日本的貨物作檢查，貨物報稱塑膠行李箱，共有26件，總重472公斤。關員首先利用X光機掃瞄，發現其中14件影像有異，當逐一磅重之後發現每件實質重量超過23公斤與報稱重量10.4公斤相差甚遠，於是開箱作詳細檢查。關員發現紙箱內載有3個逐層包裹著大小不同的行李箱，最內層的內有一個小紙箱，裡面還有一個以2個鎖頭鎖上的黑色膠箱，利用工具剪斷鎖頭，再鎅開包裝，前後共打開7層包裝，結果檢獲一批金條，在14件貨物發現相同的膠箱，總共檢獲145條各重1公斤的走私金條，估計市值約1.1億元。為本年度破獲第二宗走私金條，亦是海關有史以來檢獲的價值最高的走私金條案件。

有組織罪案調查科指揮官鄧卓諱指，走私金條到日本，主要為逃避關稅及監管，若成功可逃避稅款約1100萬元，並且相信不會於當地銷售，除逃避入口稅外，可能再遁正當途徑出口運回本港，再賺取退稅金額。經調查發現託運貨物表面是一間本地貿易公司，收貨人為日本貿易公司，調查顯示託運公司，並無在港登記的紀錄，相信不法分子利用虛假資料，企圖防礙追查背後託運人的身分，海關正全力追查託運人及收貨人背景，以及貨物的來源及去向。

 

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