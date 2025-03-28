港鐵今年將凍結票價 (16:46)

經方程式計得的1.45%加幅，由於今年未能觸發機制加價，故會撥入「延後加幅」。值得留意的是，港鐵本已累積1.96%延後加幅未追回，計及今次結果後，來年港鐵需處理的延後加幅累計將高達3.41%，港鐵今日稍後將公布這筆延後加幅如何處理。

目前港鐵計算票價調整的方程式為：

（0.5× 上一年12月綜合消費物價指數按年變動）+（0.5×上一年12月的運輸業名義工資指數按年變動）- 與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的「生產力因素」（利潤愈多扣減愈多，介乎0.6%至0.8%）。

政府統計處今日公布方程式內最後一項數據，去年12月運輸業名義工資指數按年升3.1%。計及政府早前已公布消費物價指數按年升1.4%；以及因港鐵去年香港物業發展利潤賺近122億元，故「生產力因素」為最高的0.8%後，方程式計算結果為＋1.45%。按機制，如方程式計算結果幅度介乎加或減1.5%之間，不可加或減價，需凍價。