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港鐵今年將凍結票價 (16:46)

港鐵票價調整年度結果今日（28日）出爐，根據機制方程式，計算出的調整幅度僅為1.45%，由於未達1.5%門檻，故未能觸發機制加價。加上本港去年第四季「家庭住戶每月入息中位數」按年變動下跌1.33%，按機制只要相關變動為負數，港鐵便不能加價。結合上述兩項因素，港鐵今年將須凍結票價。是次為2023年港鐵檢討票價調整機制後，首次凍價。

經方程式計得的1.45%加幅，由於今年未能觸發機制加價，故會撥入「延後加幅」。值得留意的是，港鐵本已累積1.96%延後加幅未追回，計及今次結果後，來年港鐵需處理的延後加幅累計將高達3.41%，港鐵今日稍後將公布這筆延後加幅如何處理。

目前港鐵計算票價調整的方程式為：

（0.5× 上一年12月綜合消費物價指數按年變動）+（0.5×上一年12月的運輸業名義工資指數按年變動）- 與港鐵香港物業發展利潤掛鈎的「生產力因素」（利潤愈多扣減愈多，介乎0.6%至0.8%）。 

政府統計處今日公布方程式內最後一項數據，去年12月運輸業名義工資指數按年升3.1%。計及政府早前已公布消費物價指數按年升1.4%；以及因港鐵去年香港物業發展利潤賺近122億元，故「生產力因素」為最高的0.8%後，方程式計算結果為＋1.45%。按機制，如方程式計算結果幅度介乎加或減1.5%之間，不可加或減價，需凍價。

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