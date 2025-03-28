明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

元朗攸壆路簡約公屋南區50戶率先入伙　有住戶稱居住環境改善 (16:16)

元朗攸壆路簡約公屋分南北兩區，其中南區今日（28日）率先安排50戶住戶入伙，其後每周安排100戶入伙，料4月完成相關安排，其後才安排北區的居民入伙。有住戶表示居住環境有所改善；亦有住戶稱節省下來的租金能讓子女補習。

關太一家四口輪候公屋約4年，原本居住約200平方呎元朗劏房，月租約6300元，衛生欠佳。他們今日獲派簡約公屋月租約1600元，關說很高興能以較便宜的租金，租住環境乾淨的單位，有助儲蓄，項目內亦有商店可購買日常用品，配套方便。不過，她說入住攸壆路簡約公屋後，入讀同區學校的小朋友可能要花更多時間上學，例如本來7時起牀、日後要6時起牀。

輪候公屋3年多的鄒太原本一家八口住在荃灣約300平方呎劏房，月租1.2萬元。現在則一家四口入住簡約公屋，月租約1600元。鄒說，節省下來的租金可供子女補習。

元朗攸壆路簡約公屋共有10座3層高的住宅樓宇，提供2156個單位，其中南區有1046個單位，北區則有1110個單位。今日入伙的攸壆路項目南區，內設自助洗衣房、便利店7-11、內地超市HotMaxx等配套。至於北區有兩餸飯實體店及麵包店等，暫未開放。不過，由於相關兩餸飯店在其他地方另設廚房，若今日入伙的南區居民欲買兩餸飯，可到南區的外賣自取點下單及領取外賣。

交通方面，今日起提供兩條專營巴士線及一條小巴線，76號巴士為循環線，來往上水，途經新田巴士站；268號巴士來往大欖隧道轉車站，途經錦上路站；36A號小巴則來往元朗市中心，途經港鐵元朗站。

相關字詞﹕簡約公屋 編輯推介

上 / 下一篇新聞