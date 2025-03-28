元朗攸壆路簡約公屋南區50戶率先入伙　有住戶稱居住環境改善 (16:16)

關太一家四口輪候公屋約4年，原本居住約200平方呎元朗劏房，月租約6300元，衛生欠佳。他們今日獲派簡約公屋月租約1600元，關說很高興能以較便宜的租金，租住環境乾淨的單位，有助儲蓄，項目內亦有商店可購買日常用品，配套方便。不過，她說入住攸壆路簡約公屋後，入讀同區學校的小朋友可能要花更多時間上學，例如本來7時起牀、日後要6時起牀。

輪候公屋3年多的鄒太原本一家八口住在荃灣約300平方呎劏房，月租1.2萬元。現在則一家四口入住簡約公屋，月租約1600元。鄒說，節省下來的租金可供子女補習。

元朗攸壆路簡約公屋共有10座3層高的住宅樓宇，提供2156個單位，其中南區有1046個單位，北區則有1110個單位。今日入伙的攸壆路項目南區，內設自助洗衣房、便利店7-11、內地超市HotMaxx等配套。至於北區有兩餸飯實體店及麵包店等，暫未開放。不過，由於相關兩餸飯店在其他地方另設廚房，若今日入伙的南區居民欲買兩餸飯，可到南區的外賣自取點下單及領取外賣。

交通方面，今日起提供兩條專營巴士線及一條小巴線，76號巴士為循環線，來往上水，途經新田巴士站；268號巴士來往大欖隧道轉車站，途經錦上路站；36A號小巴則來往元朗市中心，途經港鐵元朗站。