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菲籍男傭工涉拳打女友致其身亡　控方稱事主被襲後滿身傷痕 (15:27)

一名菲籍男傭工2021年與同鄉女友在港出席聖誕派對，二人返回寓所後疑發生爭執，男子繼而拳打女友，女友留醫10天後不治。男子否認一項謀殺罪，案件今（28日）在高院開審，據控方開案陳辭，事主被襲擊後臉部和四肢遍佈瘀痕，其後情况惡化，一度膀胱乏力失禁。控方指被告理應能察覺事主的不妥並報警或召救護車，惟他延至翌日晚上才著鄰居查看事主情况。

被告VALENCIA Bernie Macatangay（45歲）否認於2022年1月2日在香港，謀殺QUIABANG Ivy Villaluz（40歲）。被告基於非法和危險行為擬承認誤殺罪，但不被控方接納。

控方開案陳辭指，被告和事主為情侶關係，同住於灣仔一間隔單位。二人於2021年12月22日到中環參與聖誕派對，返回與寓所後發生爭執，隨即升溫為肢體衝突。被告拳擊事主頭部，事主未能站立和正常進食，瘀傷遍佈臉部和四肢，亦曾失禁。

控方指，被告理應能察覺事主的不妥，並召救護車讓事主接受治療，惟他無這樣做，直至翌日晚上才著鄰居查看事主情况。鄰居見狀遂報警處理，事主留院10天後不治，死因為頭部重創，即顱內出血和腦損傷。控方主張被告有意圖導致事主身體受嚴重傷害或有意圖殺死對方，並向陪審團解釋指，要證明被告有謀殺意圖，不必定需事先計劃襲擊，亦毋須動機。審訊周一續。

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