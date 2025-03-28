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持刀匪尖沙嘴企圖劫土耳其男500萬歐羅　警拘4非華裔匪徒 (15:26)

警方拘捕4名非華裔男子，涉及昨日（27日）一名土耳其籍男子在尖沙嘴遭兩名持刀賊人企圖搶去載有500萬歐羅（折合港幣約4200萬）的行李箱。警方相信事主來港準備作虛擬貨幣交易。警方相信賊逃走期間變裝易服，今午在附近一帶搜索證物，包括犯案時的利刀。

西九龍總區刑事部警司賈錦琳表示，昨午4時45分，一名持護照前日（26日）來港的27歲土耳其籍男子，獨自攜同一個手提袋及內載有500萬歐羅現金行李箱，行經彌敦道68號對開，被兩名男子其中一人持有利刀，從後襲擊並企圖搶去他的行李，事主極力反抗，兩賊見事敗向佐敦道逃去無終。

事主受傷倒地並報案，警方及救護員到場將他送院治理。男事主左額有刀傷，長約10厘米，正留院觀察，相信稍後可出院。

賈指匪徒於日間在鬧市持刀搶掠，案情非常嚴重，西九龍總區重案組接手調查案件。經翻查大量閉路電視，包括警方在罪案黑點裝設的閉路電視，迅速鎖定犯罪集團身分，初步發現涉及4名疑匪，除兩名施襲男子，另有負責「睇水」及協助逃走賊棄置身上衣著及利刀等。

探員隨即展開埋伏行動，同日分別在油麻地及旺角拘捕4名男子，涉嫌企圖行劫，全部為非華裔男子，年齡介乎17至31歲，兩名持本港身分證，另兩名持行街紙，一人報稱外賣員，其餘報稱無業。4名被捕男子現正被扣留調查，稍後將會落案控以企圖行劫罪。

高級督察黃健𤋮指，本港作為商業市場，市民經營不同生意，時常需要處理一定數量現款，呼籲市民當有需要運送大量現金，可考慮聘請保安護衛公司協助解款。如確實需要獨自攜巨額現金外出或做生意，不可貿然向陌生人透露行蹤，有可能成為賊人的目標落入圈套。

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