菲籍男認攜受管制活龜來港判囚30個月　官稱經濟困難非犯案藉口 (14:33)

被告Tabor Dexter Valera（38歲，司機）承認各一項「並非按照香港法例第586章第5（1）條的規定而進口附錄I物種的標本」罪、「並非按照香港法例第586章第11（1）條的規定而進口附錄II物種的標本」罪、殘酷對待動物罪。

辯方指，被告已在求情信中解釋為何他當時會如此愚蠢地犯案，因為其家庭面對沉重經濟壓力。韋官引述辯方書面求情內容稱，案發時被告需支付妻子及次子的醫藥費。辯方稱，被告有悔意，希望法庭考慮其過往良好品格，以及案發時沒參與包裝龜隻。

韋官則稱，涉案龜隻藏在被告的行李中，在缺水缺糧狀態下飛行數小時，實在難以相信他對龜隻的包裝方式毫不知情。韋官續指，該批龜隻數量多且總市值近百萬港元，如被轉售，可帶來巨額利潤，加上有龜最終死亡，因此判被告監禁30個月。

案情指，被告2024年3月31日乘坐客機從馬來西亞抵達香港，準備轉機往菲律賓馬尼拉。香港國際機場保安人員透過X光機發現，被告其中一件寄艙行李內有2隻龜，於是通知國泰航空職員在登機閘口截停被告。被告另外2件寄艙行李藏有61隻龜，所有龜都被布及膠紙捆綁，不獲提供水和食物，難以呼吸新鮮空氣。本案共涉49隻輻紋陸龜及14隻三線潮龜。