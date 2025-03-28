物管公司經理認伙妻盜公屋工程款項　判囚4年8個月 (12:55)

兩名被告分別為李誥涎（44歲）及其妻子何善韻（42歲），何在其丈夫的認罪協商下獲不予起訴。李承認案情，指他於2021年成為宜居顧問服務有限公司（下稱宜居顧問）的區域經理，負責服務房署轄下的黃大仙下邨（二區）、高翔苑及油美苑。其妻子何善韻與宜居顧問沒有任何商業關係。

案情續指，李需要向不同承建商結清在上述屋苑的工程款項。由2019年至2022年間，宜居顧問先後向相關承建商發出共319張支票，用於結清在上述屋苑涉及的11,410,759元工程費，事後李擬備的付款紀錄均顯示承建商已兌現支票。惟調查後發現，當中的131張支票實際上存入李的戶口，餘下188張支示被存入何的戶口。

暫委法官溫紹明於判刑時指，被告與其妻子育有4名子女，其妻子任職大學講師。被告的求情理由是他有悔意和及早認罪，冀求法庭輕判。惟溫官直指，案件嚴重且涉及違反誠信，被盜取款項逾1,100萬元，但被告至今仍沒有向公司作任何賠款。考慮總刑期，就涉款金額理應可判予8年監禁，但超出區院判刑之上限。法庭遂以7年為量刑起點，被告認罪可獲減刑，就4罪判處被告入獄56個月。