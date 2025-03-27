明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

前麥當勞經理涉與15歲下屬非法性交及發私密照　自辯稱「口的真牛」代表吻頸 (16:17)

時任麥當勞分店經理涉在餐廳更衣室內跟15歲女下屬口交，又威脅發布女方私密照。該宗案件今日（27日）於區院續審，被告選擇自辯，稱二人在更衣室內沒有口交，只有擁抱及親吻等情侶間行為。事後二人在WeChat內互傳訊息，當中被告稱「萬萬沒想到你口的真牛」。被告解釋，因為事主在更衣室內吻他頸部，該信息是指「咖喱雞」。

被告江垚（32歲）否認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、未經同意下威脅發布私密影像及未經同意下發布私密影像罪。

被告自辯，供稱他與事主X因工作相識，2022年3月3日晚，二人在餐廳更衣室內擁抱及親吻，又指「係X想錫我，因為X懷疑有新冠，我擰頭拒絕咗」，X續吻被告的脖子及隔著褲子磨擦被告下體，二人遂確認情侶關係。

辯方讀出被告與X之間的訊息，當中被告向X稱「萬萬沒想到你口的真牛」、「叔叔還有一樣沒實現呢」、「希望以後都口這一根」等。被告庭上解釋，是指X吸「咖喱雞」很厲害，因為當晚X吻他脖子，被告亦希望將來與X發生性行為，以及X將來只跟他口交以示忠誠。

被告續指，後來X傳訊息稱「我太壞了，配不上你」，要求與被告分手。被告結束關係後沒有滋擾X，至翌年他與另一名麥當勞前同事Y成為性伴侶。被告在Telegram上看到一張女性私密照，遂傳送給Y觀看，詢問對方相中的女性是否貌似X，Y回答他不似。被告明續自辯。

相關字詞﹕法庭 編輯推介

上 / 下一篇新聞