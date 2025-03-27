前麥當勞經理涉與15歲下屬非法性交及發私密照　自辯稱「口的真牛」代表吻頸 (16:17)

被告江垚（32歲）否認向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、未經同意下威脅發布私密影像及未經同意下發布私密影像罪。

被告自辯，供稱他與事主X因工作相識，2022年3月3日晚，二人在餐廳更衣室內擁抱及親吻，又指「係X想錫我，因為X懷疑有新冠，我擰頭拒絕咗」，X續吻被告的脖子及隔著褲子磨擦被告下體，二人遂確認情侶關係。

辯方讀出被告與X之間的訊息，當中被告向X稱「萬萬沒想到你口的真牛」、「叔叔還有一樣沒實現呢」、「希望以後都口這一根」等。被告庭上解釋，是指X吸「咖喱雞」很厲害，因為當晚X吻他脖子，被告亦希望將來與X發生性行為，以及X將來只跟他口交以示忠誠。

被告續指，後來X傳訊息稱「我太壞了，配不上你」，要求與被告分手。被告結束關係後沒有滋擾X，至翌年他與另一名麥當勞前同事Y成為性伴侶。被告在Telegram上看到一張女性私密照，遂傳送給Y觀看，詢問對方相中的女性是否貌似X，Y回答他不似。被告明續自辯。