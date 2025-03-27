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無業漢認麥當勞內揮剪傷人還押候判　控方指被告精神分裂症復發 (14:24)

43歲無業漢涉於前年在上水新豐路「麥當勞」內用剪刀，多次猛烈插向另一名顧客的頸部，致對方上身有多處裂傷。涉案無業漢今日（27日）於區院承認一項有意圖而傷人罪。案情顯示，當時被告不斷喝罵一名顧客，事主試圖擋在兩人中間時無辜遇襲。控方稱醫生診斷被告的精神分裂症曾復發。法官將案件押後至4月9日判刑，其間為被告索取精神科報告及被告須還押小欖。

被告李飛普（現43歲，報稱無業）承認於2023年9月2日，在新界上水新豐路「麥當勞」內意圖使陳姓事主的身體受嚴重傷害，而非法及惡意傷害他。控方表示，被告過往有3次案底，涉襲警及刑恐等，被告於2013年在內地被診斷患精神分裂症，在2023年病情復發；辯方建議為被告索取精神科報告。法官索取相關報告以看醫院令是否合適的判罰。

案情顯示，當天下午3時許，被告與一名顧客爭吵，事主為該名顧客的友人，事主介入調停，另外有一名外籍顧客勸被告返回座位。被告回座位後，從背囊內取出一個內載一把剪刀的膠袋。被告掙脫了該名外藉顧客的控制後，衝向事主，拳打事主及用載有剪刀的膠袋多次猛插事主的頭部。警員到場拘捕被告，被告警誡下稱他幻想事主的友人拿了他的衣服穿，才罵對方。事主入院後被發現其左胸有穿透性創傷，臉部、肩頸及左臂均有裂傷。

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