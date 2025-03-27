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搖嬰謀殺案法官指社署間接引致悲劇　社署：可行情况下才安排兒童與家人團聚 (14:26)

向同居女友淋腐液判囚的男子出獄後猛烈搖晃幼女致死，昨就謀殺罪判處終身監禁，虐兒罪判囚6年5個月，刑期同期執行。法官提及，受害女童一度獲頒發兒童保護令，暫託於寄養家庭，惟社署不知道生母帶女兒和被告同住，「間接引致本案發生的悲劇」。社署回覆本報查詢指，保護令個案社工會提供適切服務予兒童及其家人，在可行及符合兒童最佳利益的情况下，社工會協助安排兒童與家人團聚。

據庭上證供，社署一度介入接管受害女童梁雅思的撫養權。被告劉佳坪2017年以腐液潑向女友梁小欣，梁燒傷住院；社署社工判斷兩父母無力照顧女兒，將雅思交由寄養家庭照顧近兩年，條件包括雅思不能接觸被告。不過，梁庭上承認曾隱瞞社工和寄養家庭，每周帶被告和雅思見面一次，不久被告就淋腐液案入獄。

梁小欣2020年1月獲社署批准接回雅思，梁庭上供稱要獨自努力滿足社署要求，包括租屋、整理新居、就戒毒驗尿等，才成功與雅思同住。同年4月被告出獄與兩母女同住後，被告以不同方式虐女，將雅思搖晃致死。法官黎婉姬昨形容，社署得知梁接回雅思，但不知道梁打算等被告出獄，一家三口共同生活，梁的決定間接導致悲劇發生。

本報向社署查詢，社工如何確保個案兒童接受保護令時，沒有與家暴者會面，以及如何審視監護人對子女的長遠規劃，避免兒童福祉受損。社署回覆指，若兒童需要法定保護，社署社工或警員可申請保護令；為支援暫未能得到家人照顧的兒童，署方資助非政府機構提供住宿照顧服務，包括寄養服務。社工會以保障兒童利益為大前提，綜合考慮個案資料和因素，為兒童制定福利安排。

社署指，兒童接受住宿照顧服務時，個案社工會從福利需要的角度定期跟進個案，透過探訪兒童、聯繫其家人和服務單位社工，定期舉行檢討會議，持續評估和商討兒童的福利需要，修訂或調整其住宿照顧和長遠福利安排。個案社工亦會提供適切服務予有關兒童及其家人，以提升父母或親屬養育照顧子女的能力。

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