按摩師企圖強姦女顧客　控方指若非事主睡醒被告恐已得手 (14:24)

被告錢平（案發時43歲，按摩技師）否認於2023年6月26日，在油麻地白加士街107號某房間，企圖強姦女子X。案件今在高院開審，由3男4女組成的陪審團審理。

控方外聘大律師鍾偉強作開案陳辭指，2023年6月24日，當時21歲、在廣州讀大學的事主X，跟男友來港旅遊；翌日，X的男友先行返回內地，X則獨自留在香港，至同晚11時許，當時身在油麻地一所酒店的X欲尋找按摩服務，其後輾轉抵達涉案按摩店。

控方表示，當晚只有被告身處涉案按摩店，而X同意接受價值198元的一小時按摩服務。就按摩過程，控方稱，X「可能攰得滯」，因此在過程中睡著，大約50分鐘過去，被告叫醒X，表示按摩服務已完成，但X仍希望繼續接受按摩，決定「加鐘」一小時。

控方續謂，X接受「加鐘」按摩其間再次睡著，惟到了6月26日約凌晨2時，當時伏在按摩床上的X，突然感到身後被重物壓住，同時感覺到陰部被其他物體接觸，於是「扎起」，並發現自己的面褲和內褲被脫下至膝頭位置，下身暴露；被告則身在床尾，褲子亦脫下至膝頭位置，露出有生理反應的下體。

控方形容，當時X「好驚、失控」，立即「衝落樓」打電話報警，惟X沒戴眼鏡，加上環境漆黑，未能告訴警方自己身在何處，遂返回按摩店取回眼鏡等個人物品，然後「再衝落去」等待警方到場，而當時被告亦跟隨X下樓。控方稱，不久後警方到場拘捕被告，事主則被帶往醫院驗傷。