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張宇人不滿議案被「騎劫」罕有不作動議　朱國強：不應不合己意就作罷 (13:51)

自由黨立法會議員張宇人提出「檢視中小學以小班模式教學的成效」的議員議案，教育界議員朱國強就此提出修正案。張宇人今（27日）於立法會會議上表示，朱國強提出的修正案改變議案的原意，令議案欠宏觀及全面，變相否決原議案意圖，稱不會動議議案。朱國強回應說感到可惜，認為修正案符合議事規則並獲接納，理應在議會辯論，「而非主觀認定修正案不合己意，便執意作罷」。

張宇人於議案措辭中僅表示「本會促請政府全面檢視中小學以小班模式教學的成效。」；朱國強提出的修正案新增不少內容，包括加入特首於2022年施政報告提出的目標，並改為「促請政府全面檢視小學小班教學的成效，並因應中學生的學習差異及精神健康，評估中學以小班模式教學的可行性。」張宇人發言時說，其議案原意是希望政府從宏觀角度檢視中小學小班模式教學成效，同時檢視現時的使用課程、施教方式甚至課堂安排，討論公營中小學學位未來規模的路向。他認為，朱國強提出的修正案，是將原動議模糊化，令議會失去全面檢視中小學小班模式的機會。

張宇人：不止一次有議員法案被改至面目全非　議員應互相尊重

張宇人又說，議會的不成文慣例，是議員之間要互相尊重，如果不同意議案，可提出反對或修正，惟修正案的目的是聚焦原議案、強化原議案威力，認為絕不會也不應騎劫議題，「將原議案改至面目全非，然後煙消雲散」。

他續稱，提出議員議案的機會珍貴，注意到本屆立法會不止一次有議員的議案被修正至面目全非，強調雖然議事規則無就此作規範，議員之間亦應互相尊重及正確使用修正案，希望今次可喚起議會對問題的關注，又說立法會或是時候檢討提修正案的指引。他亦對已預備發言的議員致歉，又懇請立法會主席以此為契機「重拾正軌，完善議會規則」。

議員謝偉俊提出規程問題，稱按照議事規則，已預告動議的議案在投票表決前要撤回，需無議員反對，「唔能夠主席一個人就可以撤銷」。立法會主席梁君彥表示，張宇人並非「撤回」議案，而是不作動議，故不能讓立法會繼續辯論，隨即宣布休會。

朱國強：修正案有助更聚焦討論

對於張宇人以「騎劫」形容修正案，朱國強發聲明回應稱深表遺憾，亦絕不合理，認為修正案與原議案內容並無矛盾，反而有助討論更為聚焦。他又說，尊重張宇人的意見，認為議會應廣納不同意見，日前已透過議員辦事處向全體議員發信，說明修正案的主要理據，亦樂意交流，指張宇人會前無主動解釋原議案，「卻要求同僚自行詮釋其原意，做法欠妥」。

朱國強亦形容，做法是浪費議員、政府當局、立法會秘書處在準備議案所付出的資源、心力與時間，期望日後有機會在議會討論小班教學成效。

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