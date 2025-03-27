林正財：公院收費封頂1萬元防止中產「一夜致貧」　以往醫療融資改革諮詢均失敗難再做 (12:59)

林正財指出，病人組織討論最多的是安全網、1萬元封頂機制，強調真正經常覆診，需要做手術、吃標靶藥的長期病患更關注豁免機制如何計數、是否友好等問題。他又指，若中產患突如其來重病，醫療負擔亦較大，若算上自費藥械則更昂貴，或一年支出幾萬至十幾萬，相信1萬元封頂能「真正幫他們封到頂」，能讓受惠人士安心。

目前封頂機制不適用於自費藥械，被問及自費藥械昂貴，部分癌症病人壓力大，林正財回應指，在封頂機制之上，當局另設有自費藥物共付，醫管局會給資助購買自費藥物。

至於今次改革並未安排公眾諮詢，林正財認為，政府過去二三十年曾就醫療融資改革諮詢，惟每次都失敗，他認為目前醫療融資除新加坡外沒有國家或地區做得好，而港人又不願意像新加坡一樣「將錢存入政府荷包，再拿來作醫療支出」，亦反對強制醫療保險，形容醫療融資改革難作公眾諮詢。

林正財強調，現時改革希望將收費作為改變市民求醫習慣的工具，背後牽涉大量數據，較具技術性，政府會循序漸進改革，並按市民意見和實際成效作出微調。他相信較少人會反對公院收費改革的大原則，強調公立醫院收費改革只是醫療系統藍圖的其中一塊拼圖，當中亦包括基層醫療、改善收費透明等，希望改革整體可令醫療系統持續發展。