衛生防護中心宣布冬季流感季節結束　主要流行甲型H1病毒 (11:51)

衛生防護中心今（27日）宣布，2024/25年度冬季流感季節結束，稱過去兩三個星期呼吸道樣本化驗流感陽性比率及公立醫院相關入院率呈下降趨勢，已跌至低於基線水平，而每周學校及院舍流感爆發數目亦有回落，有關指標未見反覆。另外，衛生防護中心總監徐樂堅提醒，今年有機會出現夏季流感季節，又稱近日新冠病毒活躍程度有所上升，提醒市民要時刻保持個人及手部衛生。
徐樂堅稱，為期11周的冬季流感季主要涉及甲型H1病毒，與季節性流感疫苗脗合。嚴重與死亡個案方面，今季有488宗成人嚴重個案、當中330宗死亡，66%患者無接種流感疫苗，有慢性病的患者佔78%；兒童嚴重個案則有10宗，七成無打針，沒有死亡個案。他續指，與2018/19年同樣主要流行H1病毒的流感季相比，今季重症及死亡數字均較低。
流感疫苗接種工作方面，衛生防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康表示，今季各年齡組別的接種率均較去年上升，共接種207萬劑流感疫苗，比去年升12.2%，創歷史新高。梁說，目前有1020間幼稚園或幼兒中心（97%）、約640間小學（98%）和約490間中學（98%）參與流感疫苗學校外展活動，均較去年的比率為高。
衛生署今年初公開未有參與疫苗外展活動的學校名單，被問到日後會否繼續此做法，徐立堅說，署方正準備25/26年度疫苗接種計劃，會與教育局及學校緊密溝通，期望可做到百分百的學校參與，會盡量向學校提供協助。他指，如果學校最終決不參與，署方需要盡快告知家長，讓他們自行帶子女接種疫苗。
醫管局稱急症室平均輪候時間下降 逾6600人申退款安排
醫管局於去年12月21日至今年3月9日推出服務高峰期的特別措施，醫管局總行政經理（聯網運作）李立業稱，此期間急症室平均輪候時間比往年顯著下降，其中第三類別病人的輪候時間由23/24季度的29分鐘降至24分鐘，第四及第五類別則由193分鐘降至144分鐘。醫管局今季亦有推出急症室特別退款安排，共6635人申請、佔求診病人約1.5%，當中逾98%申請退款者屬次緊急和非緊急病人。李立業說，退款安排有助紓緩急症室壓力，日後會在服務高峰期一併啟動，對於恒常化措施持正面態度，醫管局會積極預備。