衛生防護中心宣布冬季流感季節結束　主要流行甲型H1病毒 (11:51)

徐樂堅稱，為期11周的冬季流感季主要涉及甲型H1病毒，與季節性流感疫苗脗合。嚴重與死亡個案方面，今季有488宗成人嚴重個案、當中330宗死亡，66%患者無接種流感疫苗，有慢性病的患者佔78%；兒童嚴重個案則有10宗，七成無打針，沒有死亡個案。他續指，與2018/19年同樣主要流行H1病毒的流感季相比，今季重症及死亡數字均較低。

流感疫苗接種工作方面，衛生防護中心緊急應變及項目管理處主任梁耀康表示，今季各年齡組別的接種率均較去年上升，共接種207萬劑流感疫苗，比去年升12.2%，創歷史新高。梁說，目前有1020間幼稚園或幼兒中心（97%）、約640間小學（98%）和約490間中學（98%）參與流感疫苗學校外展活動，均較去年的比率為高。

衛生署今年初公開未有參與疫苗外展活動的學校名單，被問到日後會否繼續此做法，徐立堅說，署方正準備25/26年度疫苗接種計劃，會與教育局及學校緊密溝通，期望可做到百分百的學校參與，會盡量向學校提供協助。他指，如果學校最終決不參與，署方需要盡快告知家長，讓他們自行帶子女接種疫苗。

醫管局稱急症室平均輪候時間下降 逾6600人申退款安排

醫管局於去年12月21日至今年3月9日推出服務高峰期的特別措施，醫管局總行政經理（聯網運作）李立業稱，此期間急症室平均輪候時間比往年顯著下降，其中第三類別病人的輪候時間由23/24季度的29分鐘降至24分鐘，第四及第五類別則由193分鐘降至144分鐘。醫管局今季亦有推出急症室特別退款安排，共6635人申請、佔求診病人約1.5%，當中逾98%申請退款者屬次緊急和非緊急病人。李立業說，退款安排有助紓緩急症室壓力，日後會在服務高峰期一併啟動，對於恒常化措施持正面態度，醫管局會積極預備。